Путин встретился с главой Бурятии

Промышленный рост, демография и масштабная модернизация социальной сферы. Владимир Путин и глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня обсудили экономическое развитие региона на встрече в Кремле.

Цыденов: Уважаемый Владимир Владимирович, хотел несколько слов сказать. Конечно, мы для себя видим, первая задача – это сделать всё, чтобы помочь нашим ребятам быстрее победить, чтобы они могли уже с победой вернуться домой. У нас в республике в целом 48 мер поддержки, которые мы реализуем, чтобы ребята чувствовали себя спокойно, понимали, что дома всё в порядке, в первую очередь с детьми, с родителями. Там и бесплатное питание детей в школах всех возрастов, всех классов, в СПО в том числе, бесплатный уход за родителями, которые требуют социального сопровождения. В общем, много у нас разных мер. Плюс, мы с прошлого года и в этом году продолжаем – кто пропал без вести, мы полностью близким компенсируем затраты на ЖКХ.

Путин: Обязательно. Это проблемный вопрос.

Цыденов: Да, понимаем, поэтому взяли на себя такую поддержку. Социальные задачи решают благодаря успехам в экономике. В республике запустили крупнейший в России горно-обогатительный комбинат. Хорошая динамика по инвестициям, рост промышленности - позволяют повышать зарплаты и обновлять инфраструктуру. Построены десятки новых детских садов и школ. Власти полностью ликвидировали очередь в дошкольные учреждения и третью смену в общеобразовательных. Экологические проблемы будут решать в рамках нацпроектов.