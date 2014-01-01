Особый порядок срочной службы введут в России для выпускников колледжей

Российский лидер Владимир Путин поручил предоставить выпускникам колледжей возможность особого порядка прохождения срочной военной службы. Об этом рассказали в администрации главы государства.

Президент дал ряд поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию. Их список опубликован на официальном сайте Кремля.

В частности, предписывается скорректировать законодательство так, чтобы закончившие средние специальные учебные заведения призывники смогли во время "срочки" сохранять и развивать свои профессиональные компетенции. Также предписывается предусмотреть обеспечение их связи с работодателем.

1 апреля в России стартовал очередной весенний призыв. Представитель Генерального штаба российской армии вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что эта призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине.

Ранее Владимир Путин распорядился освободить от призыва на срочную военную службу россиян, которые хотя бы шесть месяцев участвовали в боях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, а также воинских формирований и органов ДНР и ЛНР в период с 11 мая 2014 года.