Алла Пугачева выпустила новую песню: Генпрокуратуру попросили ее проверить

Накануне, 1 апреля, Алла Пугачева анонсировала две песни, одна из которых носит название "Мама". Однако глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин уверен, что эту композицию следует проверить, причем сразу по нескольким пунктам.

"Мы считаем это дискредитацией специальной военной операции. Надо, чтобы эксперты МВД или Министерства юстиции оценили и дали оценку, а не частные организации. Мы сегодня подготовим ряд обращений на дискредитацию ВС России. Пугачева точно выполняет западную повестку, даже не обсуждается. Она якобы зашла с патриотической повесткой, но никакого патриотизма тут нет, это западные методички", - заявил Бородин.

Он сообщил, что готовится обратится с соответствующим запросом в Генпрокуратуру. В случае, если экспертиза докажет дискредитацию, то Аллу Пугачеву привлекут к ответственности, передает NEWS.ru.

Отметим, что ранее в Генпрокуратуру России поступило заявление Виталия Бородина, который попросил проверить Данилу Козловского на предмет дискредитации России. В ответ Козловский подал в суд на Бородина с иском о защите чести и достоинства. В конце февраля актер объявил о своей победе над оппонентом.