Официально: с 1 мая Россия возобновляет авиасообщение с Абхазией

Россияне летом смогут прилететь на отдых в Абхазию прямым рейсом из Москвы. Полноценное авиационное запустят с 1 мая.

Самолеты из российской столицы будет принимать аэропорт Сухума. Об этом объявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

7 февраля этого года состоялся тестовый рейс Москва — Сухум. Самолет из "Внуково" успешно совершил посадку в Абхазии. Это был первый более чем за 30 лет дальний рейс в аэропорт Сухума.

Отметим, что аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, рядом с селом Дранда. В летний сезон воздушная гавань может принимать до 5 тысяч пассажиров в сутки. Аэропорт был закрыт с 1993 года, пишет РИА Новости.