Военные США признали российское оружие смертельным для кораблей

Смертельной опасностью для кораблей назвали американские военные эксперты российскую гиперзвуковую ракету "Циркон". Их впечатлили заявленные характеристики и возможности этого снаряда, пишет National Interest.

Как пишет издание, если все соответствует действительности, то эта противокорабельная ракета - смертельная угроза для судна в радиусе нескольких сотен километров. Новая российская ракета - впечатляющий образец, способный сделать несущие ее подводные судна еще более опасными для противников.

Новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей" вооружаются "Цирконами". Это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. "Цирконы" получат все строящиеся и новые фрегаты и корветы.