Виталина Цымбалюк-Романовская: Настал момент, когда появилась необходимость родить ребенка

Новость о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь, стала сенсацией, потому что о ее беременности знали только самые близкие. Пианистка не афишировала свое интересное положение. Впрочем, и не скрывала его. В новом интервью Виталина рассказала, что до последнего работала и выезжала в магазины. Беременность она переносила легко и не жаловалась на плохое самочувствие.

Также пианистка призналась, что не состоит в браке, но имени отца новорожденной крохи раскрывать не стала. Малышка появилась на свет 25 марта. Имя для нее Виталина выбирает. Сейчас Цымбалюк-Романовская с дочкой дома. Новоиспеченная мама живет в Москве. Она дает частные уроки музыки, изредка выступает с концертами.

"Осознанное желание стать мамой у меня появилось после 40 лет. Видите ли, моих родителей не стало несколько лет назад, поэтому желание стать мамой возникло остро. Я перестала себя чувствовать ребенком", - призналась Виталина.

Она отметила, что пока не может до конца осознать, что стала мамой. Хотя в сущности в этом нет ничего особенного, для нее это чудо, призналась Виталина. Она не скрывает, что очень счастлива, передает aif.ru.

"Сложно описать, какое чувство я испытала, когда в роддоме дочь положили рядом со мной. Это не выразить словами. Просто чудо. Я почувствовала, что мне нужно кого-то любить, чтобы кто-то был рядом, разговаривать с ним, передавать свои знания и опыт... Возможно, желание стать мамой у меня отчасти возникло, когда я начала преподавать детям. Я почувствовала, что мне хочется передавать свои профессиональные знания, делиться опытом. В моей жизни просто настал момент, когда появилась необходимость родить ребенка", - заключила Цымбалюк-Романовская.