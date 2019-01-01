Минфин отметил приток в Россию "ковбойских денег" от иностранцев

В последнее время зафиксирован приток в Россию "ковбойских денег" хедж-фондов. Об этом заявил в среду, 2 апреля, заместитель российского министра финансов Иван Чебесков.

Как отметил политик, "это так называемые ковбойские деньги хедж-фондов, которые рискуют даже режимом санкционным, чтобы через дружественные юрисдикции небольшие деньги заводить".

Чебесков отметил, что динамика курса рубля и стоимости облигаций федерального займа (ОФЗ) демонстрирует, что "какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить", хотя "их оценить сейчас невозможно", сообщает ТАСС.

Еще в 2019 году российский лидер Владимир Путин предупреждал, чтобы отечественные бизнесмены "не очень-то рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом, что может наступить время, когда им несладко придется". Так и вышло, в результате капиталы из России "и сейчас утекают, но они и притекают", причем "все больше и больше, и в большом объеме".

Чтобы простимулировать возвращение денег в Россию, в начале 2022 года была расширена амнистия капиталов. Например, ее участникам разрешили декларировать наличные денежные средства, а также не только ценные бумаги, но и другие финансовые активы.