Адвокат: Блогер Аяз Шабутдинов решил признать вину

Адвокат Калой Ахильгов сообщил, что его клиент, блогер Аяз Шабутдинов, решил признать вину по уголовному делу о крупном мошенничестве, передает РИА Новости.

"Это его право, и мы как защитники должны полностью его поддерживать", - отметил адвокат.

О возбуждении уголовного дела в отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова стало известно 3 ноября 2023 года. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере после жалоб на проданные им образовательные курсы. В своих уроках блогер обещал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

В апреле прошлого года к 50 эпизодам мошенничества было добавлено еще 23. Теперь их количество составляет 73.