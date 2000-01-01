Актриса Наталья Назарова умерла от рака в возрасте 55 лет

Скончалась актриса Наталья Назарова. Ей было 55 лет. В последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Свои последние дни педагог ГИТИСа провела в больнице. Как сообщил ректор института Григорий Заславский, причиной смерти Назаровой стал рак.

В 2000 году Назарова впервые снялась в кино, ее дебютным фильмом стал "Почтовый рай". Зрители также запомнят артистку по таким лентам как "Каменская 3", "Марш Турецкого", "Львиная доля". Кроме того Наталья писала сценарии, в ее фильмографии "Ранетки", "Бесы", "Внук космонавта", "Русалка", "Слушая тишину", пишет РБК.