Офис Зеленского опроверг возможность отмены военного положения на Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского не видит оснований для прекращения действия на Украине военного положения в мае. Михаил Подоляк считает, что американские усилия по урегулированию пока не дали результата.

Ни о какой подготовке к выборам президента, по словам Подоляка, речи пока не идет. Говорить о том, что 8 или 9 мая будет отменено действие военного положения, а через шесть месяцев пройдет голосование, сложно, заявил он в эфире украинского 24-го канала.

В последний раз военное положение и мобилизация продлевались на Украине в начале февраля. Оно действует 90 дней, срок истекает 9 мая, передает ТАСС.