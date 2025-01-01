Госдума отказалась заменить ЕГЭ выпускными экзаменами

Государственная дума России на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускными экзаменами по школьным предметам.

Авторы предложенных поправок утверждали, что система ЕГЭ не помогла достичь заявленных целей: уровень образования в стране так и не повысился, тогда как коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг. Кроме того, учащиеся и их родители жалуются на крайне высокую нагрузку и огромные денежные затраты.

Тем не менее, профильный комитет нижней палаты российского парламента, изучив законопроект, порекомендовал депутатам его отклонить — так и произошло, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сделать так, чтобы Единый государственный экзамен "не превращался в ответы типа угадайки". Вместе с тем политик подчеркнула, что дискуссии насчет возможного отказа от ЕГЭ пора бы прекратить.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что особый порядок государственной итоговой аттестации девятиклассников (ОГЭ) в 2025 году могут установить Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Как полагает политик, "это будет репрезентативно".