Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии "уже завтра"

Очередная пандемия какого-либо опасного заболевания может разразиться в мире уже "завтра". Об этом предупредил в среду, 2 апреля, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Эксперт отметил, что многие успели забыть о пандемии коронавирусной инфекции, хотя прошла буквально пара лет после победы над ней — тем не менее, "пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием" из-за геополитических и экономических проблем.

Однако Гебрейесус подчеркнул, что "следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится", поэтому крайне важно подготовиться к такому сценарию. Вместе с тем глава ВОЗ признал, что говорить о конкретных сроках подобной пандемии сложно, "она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра".

Специалист призвал весь мир объединиться, обеспечив "скоординированные усилия и общий подход к общим угрозам" в сфере здравоохранения, сообщает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что общая эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, сохраняются риски возникновения новых биологических угроз — например, нового высокопатогенного вируса гриппа.

При этом в ведомстве заверили, что распространение гепатита А в Чехии не окажет заметного влияния на эпидемиологическую обстановку в России. Риски завоза вируса из Чехии минимальны, поскольку турпоток в эту страну снизился, да и профилактические меры соблюдаются.