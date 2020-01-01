Нет половины зубов: стало известно, что произошло с Ефремовым в колонии

Михаил Ефремов через неделю вернется домой из колонии. В тюрьме он пробыл четыре года, за это время актер сильно подорвал свое здоровье.

Помимо болезни легких у Ефремова серьезные проблемы полости рта. У Михаила Олеговича отсутствует почти половина зубов. Ему предстоит долгая и дорогая установка имплантов.

"Для актера в силу профессии без хорошей улыбки не обойтись. Художественная реставрация и установка имплантов может обойтись Ефремову в круглую сумму. По мнению специалистов, артисту предстоит в будущем потратить на свою улыбку до 3 — 4 млн рублей", — пишет "Комсомольская правда".

Напомним, 24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Актер должен вернуться домой 9 апреля. Адвокат Михаила Олеговича уже рассказал, что первым делом артист займется своим здоровьем, ведь за годы в тюрьме оно сильно пошатнулось.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. В результате столкновения с иномаркой артиста погиб курьер Сергей Захаров. Актер был осужден на 7,5 года колонии.