Государства, входящие в Североатлантический альянс, не понимают, зачем им наращивать оборонные расходы до 5% от уровня ВВП, если Соединенные Штаты сменили риторику в отношении России с агрессивной на одобрительную. Об этом рассказали информированные источники.

Как сообщает Associated Press, "недавние одобрительные высказывания некоторых американских чиновников вызывают сомнения" у членов НАТО в оправданности требования увеличить траты на оборонные нужды.

Недоумение вызывает тот факт, что прежде это требование мотивировалось необходимостью защиты от "российской агрессии". Однако теперь, судя по риторике Вашингтона, "Россия больше не представляет угрозы", заявили собеседники агентства.

В НАТО утверждают, будто блок играет исключительно оборонительную роль. В частности, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уверял, что Североатлантический альянс не строит агрессивные планы в отношении Белоруссии и России.

Однако российские власти не раз указывали, что с этим никак не вяжется последовательное приближение натовской военной машины к границам нашей страны. Президент России Владимир Путин предупреждал, что мы отреагируем на участие Швеции и Финляндии в деятельности Североатлантического альянса, не допустив посягательств на наши интересы.