Пошлины Трампа: что это такое и кого они затронут

О том, что в США новый праздник уровня не ниже национального, День освобождения, Дональд Трамп объявил заранее. Видимо, чтобы мир подольше помучился в ожидании.

То, что Трамп называет "днем освобождения", в мире воспринимают как торговую войну. Новый хозяин Белого дома анонсирует введение самых высоких, 20-процентных и более, пошлин на товары, ввозимые в США. Республиканский канал Fox News накануне даже запустил таймер обратного отсчета до часа Х.

Какие именно будут пошлины и какие страны затронет нововведение, станет известно, когда хозяин Белого Дома подпишет указ. Трамп не раз заявлял: так называемые друзья типа ЕС оказались хуже врагов и попросту обкрадывают бедного дядю Сэма. Предполагается, что повышенные таможенные тарифы коснутся тех государств, с которыми у Штатов наибольший торговый профицит. То есть которые продают американцам больше, чем покупают сами.

Однако вряд ли все иностранные компании наперегонки поспешат переносить производства в США. Из-за больших издержек. Оппоненты Трампа опасаются, что торговая война в первую очередь ударит по самим Штатам.

Суровее всего Трамп решил обойтись с ввозимыми в США автомобилями. Их обложат 25-процентными пошлинами. "Мерседес" подумывает об отказе продавать свои бюджетные модели на американском рынке. Японские автоконцерны тоже готовятся к неизбежным убыткам. Если продажи по повышенным из-за новых тарифов ценам будут низкими, выпуск машин специально для Штатов сократится. Пострадают и смежные секторы экономики, что отразится на ВВП Японии в целом. И это касается не только страны восходящего солнца.

Итальянских аграриев и производителей питания можно назвать пострадавшими вдвойне. Начиная с 2014 года после ответного продовольственного эмбарго нашей страны на антироссийские санкции ЕС они теряют по 200 миллионов евро в год. США - рынок не менее важный. Четверть всех продаж итальянского пармезана приходится на Штаты. Оливковое масло и того больше: треть производимого в Италии отправляется за океан.

Брюссель заговорил на языке Трампа: мол, и козырей много, и ответят с позиций силы. И вообще, такие надежные и предсказуемые, по версии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейцы будут развивать внутренний рынок и торговые отношения с другими партнерами. Москва может много что рассказать о надежности контрактов с ЕС. А с США у союза на сегодняшний день самый большой товарооборот. По версии издания Politico, Старому свету понадобится время, чтобы придумать и принять ответные меры против Вашингтона.

Бразильский сенат уже одобрил законопроект, который позволит властям отреагировать на торговые барьеры со стороны других стран. Канада же не станет вводить ответных пошлин на импортируемые в страну американские продукты питания, чтобы это не ударило по внутренним потребителям. Зато Оттава исключила электрокары Илона Маска из национальной программы по предоставлению скидок при приобретении таких машин. Власти североамериканской страны намерены и дальше нащупывать болевые точки Трампа и его политических союзников.

Россию развязанные новой администрацией США тарифные войны особо не затронут. Из-за санкций взаимный товарооборот и так сократился до трех с половиной миллиардов долларов. Это минимальное значение с 1992 года.