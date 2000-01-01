Ван Дамм оказался фигурантом дела о международной торговле людьми. Что происходит

Ван Дам наносит двойной удар. Но в этот раз кулаки ему точно не помогут. Звезда 90-х стал фигурантом уголовного дела о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

За фотографию с ним в конце прошлого века девушки, да и мужчины готовы были отдать все. После спортивных побед "короля карате" ждал триумф и в кино. Постеры с накаченным мужчиной из "Двойного удара" висели в комнатах подростков. А видеокассеты с боевиками с его участием засматривали до дыр. И пытались повторить фирменный удар.

Кажется, не было ничего, что могло быть неподвластно актеру. Но в конце 90-х он стал реже сниматься в кино. Хотя культ личности все еще держал его на плаву. Не обошлось и без зависимостей. Алкоголя, наркотиков. И, конечно женщин. При этом он успел жениться пять раз и менял любовниц как перчатки. Да и популярности хотелось. Чтобы снова оказаться под прицелом телекамер, 65-летний актер даже съездил на Украину.

Но это ему не помогло. А накануне в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии поступило заявление, в котором его обвиняют в изнасиловании и торговле людьми.

"Установлено, что в период с 2000 по 2016 год несколько пострадавших, несовершеннолетних на момент совершения деяний, были завербованы через неправительственную организацию и модельное агентство и впоследствии подверглись сексуальной эксплуатации с применением психологического принуждения, манипуляций и эмоционального насилия. К настоящему моменту были идентифицированы пять пострадавших", - рассказал адвокат.

Пострадавшая от мускулистых рук американского актера рассказывает, что она была не одна, кого буквально подарили некогда популярному актеру. Подбором подруг на одну ночь для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, владелец модельного агентства. Три года назад он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. Расследование дела все еще продолжается.

Сам актер дело не комментирует. Впрочем, учитывая, что это не первый такой скандал, связанный со звездами шоу-бизнеса из Америки, всплыть могут и другие фамилии. Недавно ФБР опубликовало документы по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле людьми. Его жертвы оказывали услуги интимного характера на частном острове. И сколько таких пострадавших по всему миру, можно только догадываться.