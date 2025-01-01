Конкурс "Моя страна - моя Россия" открыл прием заявок

До 11 мая 2025 года продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Моя страна - моя Россия", сообщили организаторы.

Это конкурс авторских проектов и инициатив, которые направлены на социально-экономическое развитие регионов, городов и сел. Предусмотрены два основных направления - для участников от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет. Крмое того, будет детская номинация "Нити моей родословной".

Подать заявку и узнать дополнительные подробности о конкурсе, в том числе о дополнительных номинациях, можно здесь.