С главы РФПИ сняли санкции ради встречи со спецпосланником Трампа

Руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева временно исключили из черного списка американских рестрикций, чтобы он смог приехать в Вашингтон на политические переговоры.

Как сообщает CNN, Дмитриев посетит Вашингтон в качестве специального представителя президента России Владимира Путина в рамках налаживания двустороннего диалога.

Ожидается, что главу РФПИ примет специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф — политики обсудят отношения России и Соединенных Штатов, а также ситуацию на Украине.

Журналист CBS News Сара Кук заявила, что эта встреча состоится уже сегодня в Белом доме, хотя официально ни одна из сторон этого не подтверждала.

Сам Дмитриев в социальных сетях писал, что, "возможно", посетит Соединенные Штаты. Он также подчеркивал, что сопротивление российско-американскому диалогу — это реальность, спровоцированная "старыми нарративами".

В феврале Кирилл Дмитриев получил должность спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. В этом статусе он принимал участие в переговорах с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии.