ВСУ ударили по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 2 апреля, рассказало государственное предприятие "Луганскгаз".

Как отмечает предприятие в своем Telegram-канале, удар украинского дрона пришелся на узел предотвращения гидратообразования. Из-за этого произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание.

Удар ВСУ по станции "Сватово" оставил без газа 11 129 абонентов в 13 населенных пунктах. Продолжаются работы по возобновлению подачи газа в газораспределительные сети населенных пунктов.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Москва передала факты нарушений моратория на удары по энергообъектам, которые допускают ВСУ, своим представителям в ООН и ОБСЕ. Это нужно для того, чтобы дипломаты "в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней".

При этом в Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп, с которым согласовывался пресловутый мораторий, "продолжает быть очень и очень вовлечен лично в эту тему каждый день" и стремится положить конец военным действиям.