Польша прикрывается Россией, чтобы не вводить свои войска на Украину. До этого Варшава неоднократно заявляла, что не собирается участвовать в миротворческой миссии ЕС. И вот нашлась как будто бы веская причина.

Чтобы окончательно отказать Зеленскому, глава польского МИДа Радослав Сикорский сослался на нежелание давать козырь российской пропаганде. Якобы наши СМИ постоянно распространяют слухи о планах поляков захватить часть Украины.

Глава МИДа Польши не так уж далек от истины. Москва считает, что ввод на украинскую территорию миротворцев из любого государства ЕС станет ее фактической оккупацией.