Утром перед выступлением: в райдере Леонида Якубовича нашли странный пункт

Бессменный ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович поделился деталями своего райдера. Оказывается, в перечне требований шоумена есть один пункт, который часто ставит в тупик организаторов выступлений.

Райдер Якубовича в целом очень скромный, в нем нет еды и алкоголя, не требует ведущий и перелет первым классом или суперлюкс в гостиннице. Леонид Аркадьевич просит только перед выступлениями дать ему полетать на самолете.

Эту информацию в интервью подтвердил сам шоумен. "Мне не нужны никакие люксы, я категорически против кормления в номере. Прошу только одноместный номер с телевизором. И утром перед выступлением отправиться в аэроклуб, для меня это счастье", — признался Якубович в беседе с журналом "Антенна-Телесемь".