США ввели санкции против трех российских физлиц и сухогруза

Американские власти расширили свои санкционные списки под предлогом борьбы с терроризмом. Об обновлении рассказали в среду, 2 апреля, в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Под действие рестрикций попали граждане России Юрий Беляков и Вячеслав Виданов, обладатель паспортов России и Афганистана Сохраб Гайрат, а также гражданин Афганистана Ушанг Гайрат.

Также в черный список внесены три компании: ООО "Эдисон", ООО "Колибри Групп", ООО "Скай Фрейм". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении сухогруза AM Theseus.

В заявлении на официальном сайте OFAC утверждается, что они являются пособниками йеменских хуситов, помогая им деньгами и оружием.

Ранее сообщалось, что руководителя Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева временно исключили из черного списка американских рестрикций, чтобы он смог приехать в Вашингтон на политические переговоры.

Между тем в Европе потребовали от Москвы "продемонстрировать серьезную приверженность" мирному завершению конфликта на Украине. Великобритания, ФРГ, Испания, Италия, Польша и Франция заявили, что готовы расширить антироссийские рестрикции.