Изувеченная в Дубае украинская модель вернулась с того света, но ничего не помнит

Украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя. Девушка была в коме больше недели. Медики чудом смогли вернуть девушку с того света.

Мария открыла глаза, но не может разговаривать. Как пишет Daily Mail, врачи провели несколько тестов и установили, что Ковальчук ничего не помнит, она даже не узнает близких. Девушке предстоит еще две операции, но ее жизнь вне опасности.

Рядом с Марией находится мама. Женщина поначалу отказывалась от какой-либо помощи, но увидев, какие счета выставила дубайская клиника, согласилась открыть официальный сбор средств.

Напомним, 20-летняя модель попала в реанимацию с переломом позвоночника, рук и ног. Ее нашли у обочины дороги. По одной из версий, украинка упала с большой высоты, однако родственники Марии настаивают на том, что она попала в сексуальное рабство.

На Украине возбудили уголовное дело о торговле людьми после инцидента с Ковальчук. Семья пострадавшей не разглашает подробностей следствия.