Таиланд сохранит 60-дневный безвизовый режим для россиян

Таиланд сохранит 60-дневный безвизовый режим для граждан России, если у них возникнет такая необходимость. Об этом в среду, 2 апреля, рассказала руководитель Туристического управления королевства Тхапани Киатпхайбун.

Она подчеркнула, что в таких вопросах важно исходить их потребностей рынка и туристов, а потому "если российские туристы остаются в стране на срок более 30 дней, то и безвизовый режим сохранится прежним".

Киатпхайбун напомнила, что россияне входят в тройку иностранцев, прибывающих в Таиланд с туристическими целями, а также "тратят приличное количество средств в рамках нашей индустрии, поэтому мы им благодарны".

Эксперт также заверила, что туристический сектор Таиланда уже вернулся к нормальному режиму работы после мощного землетрясения в Мьянме — это относится и к гостиничному бизнесу, и к достопримечательностям, сообщает ТАСС.

Ранее министерство туризма и спорта Таиланда подтвердило, что власти королевства согласовали сокращение срока безвизового пребывания иностранцев, чтобы бороться с нелегалами и теневым бизнесом. При этом тайские власти убеждены, что туристам это не навредит, ведь они приезжают обычно всего на две-три недели.

Тем временем Крым активно готовится к очередному туристическому сезону — туроператоры уже в феврале фиксировали кратный рост спроса. Полуостров становится доступнее, в регионе уже началась реализация проекта развития инклюзивного туризма.