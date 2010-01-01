Собянин рассказал о главных событиях праздничной программы к 90-летию метро

Метро — это визитная карточка и главный транспорт столицы, сохраняющий комфортность и безопасность. В мае Московскому метрополитену исполнится 90 лет. О том, как столичное метро отметит юбилей, рассказал в среду, 2 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин напомнил в своем Telegram-канале, что первая очередь столичной подземки — от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской" — насчитывала всего 13 станций. В современном метрополитене Москвы 302 станции, 120 из которых были открыты с 2010 года.

В честь юбилея в апреле и мае в столице пройдут праздничные мероприятия. "Сокольники" станут одной из главных площадок праздника, на которой 15 мая представят историческую реконструкцию запуска метрополитена в 1935 году. На Кольцевой линии устроят парад поездов, а на "Полежаевской" проведут выставку спецтехники метрополитена.

Особое место в праздновании будет отведено пассажирам, а также сотрудникам метро, количество которых превышает 60 тысяч. Через чат-бот Александру, который заработает совсем скоро, можно будет поздравить метро с 90-летием.

Ранее сообщалось, что столичные власти утвердили приоритеты развития транспортного комплекса Москвы на этот год. Особое внимание будет уделено развитию метрополитена — подземка получит 272 вагона "Москва-2024".

Масштабный проект реализуется в центре столицы. Около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка возводят второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Из-за высокой плотности окружающей застройки работы весьма непросты.