Интеллектуальная ущербность, поразившая британский правящий класс, достигла своего апогея. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова расценила требование властей Великобритании официально отчитываться о наличии связей с Россией под угрозой уголовного преследования.

Как написала чиновница в своем Telegram-канале, наследники прежних великих англичан "копошатся в грязи, выискивая связи с Россией", хотя от Лондона "можно было бы ожидать что-то серьезнее".

Захарова иронически поинтересовалась, как будет реализовываться новое антироссийское указание британских властей — в частности, "должен ли будет Карл пройти регистрацию в качестве агента Кремля в упрощенном порядке", ведь его коронацию провели "под сенью российской великой княгини Елизаветы Федоровны в Вестминстере".

Спикер МИД России привела целый ряд примеров, иллюстрирующих историческую связь Великобритании и России, как бы ни мечтали откреститься от нее нынешние британские политики, отметив "общий градус параноидальной шизофрении Лондона".

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин отмечал, что в Великобритании понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все. Например, глава британского кабмина Кир Стармер предлагает стать мостом между Европой и США в мирном процессе на Украине.

В Службе внешней разведке России отмечали, что британские власти крайне раздражены тем, что президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам.