Больше никто не назовет мальчишкой: 18-летняя дочь Джоли и Питта Шайло поразила красотой

Папарацци сняли Шайло Джоли, когда она шла в танцевальную студию. Судя по фото, 18-летняя наследница голливудских звезд сменила прическу. Поклонники Брэда Питта и Анджелины Джоли в Сети уверяют, что в новом образе дочь звезд поражает красотой.

У Шайло теперь более мягкий и женственный образ. Девушка не отказывается от любимой мешковатой одежды, ее сняли в темном костюме, который идеально подходит для занятий танцами. При этом волосы у дочери Брэда Питта стали значительно длиннее, а спортивный образ она разбавила серьгами-кольцами.

"Шикарный отход от ее обычных нарядов. Развивающийся стиль Шайло является ярким контрастом с короткими стрижками, толстовками и нелепыми костюмами, которые она часто предпочитала в прошлом. Тем не менее, независимо от того, какой образ она примеряет, она продолжает привлекать внимание своей естественной красотой, как и ее не менее модные братья и сестры", — пишет Daily Mail.

Напомним, что у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое биологических — дочь Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которым уже по 16 лет, а также трое приемных — сыновья Мэддокс и Пакс, им 23 и 21 год соответственно, а также дочь Захара, которой 19 лет.