В Приморском крае спасли двух осиротевших гималайских медвежат

Время обеда. Сонные медвежата толком и не понимают, что уже принесли еду. Но стоит поднести чашку поближе - чуют запах полюбившейся каши и даже начинают драться за нее.

Этим двум гималайским медвежатам чуть более двух месяцев. Одиноких, без мамы их обнаружили в тайге. Выжить самостоятельно они бы не смогли. Поэтому косолапых доставили в центр реабилитации.

По какой причине медвежата остались одни, неизвестно. Специалисты не исключают, что самку спугнули из берлоги и она уже не вернулась к потомству, так как сразу после спячки у них еще не сформирован материнский инстинкт.

В первые недели медвежат кормили из бутылочки каждые два часа козьим молоком. Сейчас косолапые уже окрепли и перешли на двухразовое питание.

"Мы им варим кашу на козьем молоке, растительная пища у них в природе тоже есть, не только мясо. Поэтому каша это заменяет", - объяснила Александра Христолюбова, сотрудник центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных "Тигр".

Она теперь для медвежат и мама, и воспитатель. Но приручать подопечных ни в коем случае нельзя. Животные должны остаться дикими.

"Мы с ними не сюсюкаемся, как бы ни хотелось. В вольере не разговариваем и заходим в одной и той же одежде, чтобы они не считывали запах человека", - добавила Александра.

Реабилитация идет по плану. Косолапые набирают вес и стараются избегать людей. Скоро, помимо сна и еды, в расписании дня у них появятся и регулярные прогулки. У сотрудников центра уже большой опыт успешного возвращения медвежат в природу. При благоприятных условиях и эта парочка вернется в лес уже осенью.