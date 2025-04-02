В Белом доме вынуждены признать, что "пасхального перемирия" между Россией и Украиной в этом году можно не ждать. Об этом рассказали в среду, 2 апреля, информированные источники.

Как пишет The Telegraph, в Вашингтоне все сильнее разочаровываются из-за проволочек в прекращении огня на Украине. Президент США Дональд Трамп, по словам собеседников издания, готовится надавать на Москву и Киев, чтобы они согласились на мирное урегулирование конфликта поскорее.

При этом высокопоставленные чиновники в США признают, что такое соглашение не может быть достигнуто в ближайшие месяцы, несмотря на все прежние громкие заявления Трампа.

Ранее американское издание Financial Times писало, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут приурочить соглашение о прекращении огня на Украине к Пасхе, которую в 2025 году православные и католики будут отмечать в один день — 20 апреля. Как альтернативная дата упоминалась 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне (9 мая).

При этом в Кремле напоминали, что российский лидер Владимир Путин в первый год спецоперации объявлял перемирие и режим прекращения огня на Рождество. Однако украинские националисты мгновенно и цинично его нарушили.