Волга обмелела - историки замерли в предвкушении открытий

У жителей Балахны новое развлечение - гулять по Волге. Нет, не вдоль воды по берегам великой русской реки, а прямо по дну. Песчаное, бескрайнее, с идеально ровной поверхностью - хоть в футбол играй. Тем более что локация примечательная. Эксклюзивная.

Одна из крупнейших рек Земли обмелела. И стало очевидно это уже в марте-апреле, которые обычно считаются месяцами половодий. Причем не прибавится воды ни после таяния льдов, ни из притоков, говорят ученые. Крайне скудными были запасы снежного покрова.

Уровень воды упал до отметки засушливого лета. Чем не на шутку огорчены рыбаки - нерест, как и купальный сезон, под угрозой срыва. Малькам просто некуда плыть. Гибнет рыба. И такая песчаная пустыня - повсюду.

Зато те местные жители, кто знает историю родного края, маловодью скорее рады. Ведь благодаря ему открылись спрятанные под толщей воды Волги старинные соляные колодцы.

"На глубине метров 50 есть залежи соли, когда-то с помощью таких вот колодцев и рассола соль поднималась наверх, ее выпаривали. Очень энергозатратный процесс. Добывали соль, продавали. На этом многие разбогатели из балахнинцев", - рассказывает местный житель.

Начиная с 15 века Балахна - центр соледобычи Поволжья.

"Кто этой темой занимался, считают, что соляной пласт проходит перпендикулярно Волге. Трубы, которые сейчас можно увидеть, это маленькие фрагменты верхних соляных колодцев или рассолоподъемных труб, как их правильно называли писцовые книги. Это как раз, как полагают, самая старинная часть Балахнинского усолья", - отметила Мария Карташова, кандидат исторических наук, директор Балахнинского музейного историко-художественного комплекса.

Каждая труба находилась в собственности - от местных жителей до бояр, купцов и даже царя. Трубами владели монастыри и церкви. Иван Грозный взял Балахну, как и другие центры солеварения, в опричнину, получив соляную монополию. В городском музее - семь старинных колодцев для соледобычи. Похожая на водопроводную, древняя система состояла из долбленых дубовых колод, которые опускались на глубину залегания соленых источников.

Конечно, из обмелевшей Волги на поверхности видны лишь остовы подземных систем. Соль - хороший консервант. Деревянный трубопровод, став прочным как камень, хорошо сохранился. Вся машинерия уходит на глубину от 5 до 50 метров. И увидеть его можно воочию. Пока в Волге не прибавится воды, остатки цивилизации балахнинских солеваров - как на ладони. Музейщики уже подумывают о новом экскурсионном маршруте. Когда еще удастся пройтись по дну великой Волги.