Правительство выделит дополнительные средства для помощи жителям Курской области

Правительство утвердило план дорожного строительства на ближайшие шесть лет. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина.
На развитие надежной дорожной сети, которая повысит связанность регионов, будет выделено более 9 триллионов рублей. Так, до 2030 года в нормативное состояние приведут 85% федеральных трасс и магистралей в крупнейших городских агломерациях. А еще не менее 60% региональных или межмуниципальных дорог. Более 3,5 тысячи километров планируют построить и реконструировать.
Создаются и бесшовные скоростные пути. Среди них - маршрут "Россия". Он включает магистрали М-11 "Нева" и М-12 "Восток". Строительство последней продолжается - новый 300-километровый участок до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени вошел в новый план дорожного строительства.
Еще одна важная тема заседания правительства - помощь жителям приграничных территорий.
"Правительство продолжает поддерживать жителей Курской области. Для помощи им реализуется целый ряд мер. В том числе по поручению президента предусмотрены ежемесячные выплаты. Дополнительно сегодня выделим еще около 16 млрд рублей для тех, кто утратил жилье. Эти средства пострадавшие граждане смогут направить на приобретение или строительство новых домов и квартир. Рассчитываем, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и вернуться к нормальной жизни", - указал премьер.