Правительство выделит дополнительные средства для помощи жителям Курской области

Правительство утвердило план дорожного строительства на ближайшие шесть лет. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина.

На развитие надежной дорожной сети, которая повысит связанность регионов, будет выделено более 9 триллионов рублей. Так, до 2030 года в нормативное состояние приведут 85% федеральных трасс и магистралей в крупнейших городских агломерациях. А еще не менее 60% региональных или межмуниципальных дорог. Более 3,5 тысячи километров планируют построить и реконструировать.

Создаются и бесшовные скоростные пути. Среди них - маршрут "Россия". Он включает магистрали М-11 "Нева" и М-12 "Восток". Строительство последней продолжается - новый 300-километровый участок до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени вошел в новый план дорожного строительства.

Еще одна важная тема заседания правительства - помощь жителям приграничных территорий.