2 апреля - Всемирный день распространения информации об аутизме. По традиции вечером многие фасады знаковых зданий столицы окрасились в синий цвет.

Участие в мероприятии приняли и другие российские регионы. Согласно официальной статистике, сегодня примерно каждый 100-й ребенок сталкивается с расстройством аутического спектра. При таких нарушениях психики у детей плохо развиты коммуникативные навыки. Они закрываются и будто живут в своем мире.

В нашей стране на государственном уровне поставлена задача раннего выявления таких патологий. Действует программа "Сопровождение через всю жизнь". В ее рамках людям с аутизмом и другими ментальными нарушениями оказывают поддержку в учебе и быту, в трудоустройстве и на отдыхе.