Протоиерей РПЦ Ткачев заявил, что россияне должны мучиться и терпеть

Если у человека в земной жизни все безоблачно, это явный признак того, что он оставлен Богом. Такое мнение выразил протоиерей Андрей Ткачев.

Священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) убежден, что добропорядочный россиянин должен испытывать страдания и терпеть лишения. Наличие всех благ в жизни — дурной знак.

"Так не бывает на земле, чтобы все было хорошо. И если у вас все хорошо – то это не хорошо", — отметил Ткачев в Telegram-канале.

По словам протоиерея, в земной жизни нужно от чего-то мучиться, болеть, страдать, необходимо какую-то тяжесть нести. "Поэтому, имейте ввиду, если все совсем хорошо – может быть Господь забыл вас. И махнул на вас рукой, как на ненужного? Да ладно, дадим ему все, что он хочет. Все равно с него пользы никакой", — пояснил священнослужитель.

Это не первое громкое высказывание Ткачева. Неделей ранее он сравнил отказывающихся заводить больше одного ребенка россиян с "развратными сусликами", ведь они вступают в интимные отношения не ради деторождения.