Трамп анонсировал резкое сокращение роли Маска в политике

Американский лидер Дональд Трамп пообещал министрам, что в ближайшее время бизнесмен Илон Маск покинет государственный пост, а его роль в политике Соединенных Штатов резко сократится.

Как пишет Politico, предприниматель, вероятнее всего, сохранит неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться в Белом доме.

Источники подчеркивают, что не нужно заниматься самообманом и рассчитывать, что Илон Маск полностью исчезнет из окружения Трампа, хотя в Вашингтоне решили, что ему пора вернуться в бизнес и ограничиться вспомогательной ролью в политической сфере.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсетях назвала "мусором" информацию о предстоящем уходе Маска. Чиновница не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что бизнесмен "уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена".

Ранее сообщалось, что демократы устраивают в США митинги против не только президента-республиканца, но и его ярого сторонника Маска. Народное недовольство продемократические СМИ подпитывают информацией о новых сокращениях рабочих мест. Этим как раз занимается Департамент по повышению эффективности правительства, который возглавляет Илон Маск.

На этом фоне Трамп объявил, что Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) скоро прекратит свою работу, однако назвал Маска талантливым парнем и пообещал "держаться" за него столько, сколько сможет.