Путин поздравил Лукашенко с Днем единения

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

В телеграмме президент указал, что отношения между нашими странами основываются на многовековой традиции братской дружбы и культурной близости. И упомянул, что институты и механизмы Союзного государства планомерно совершенствуются.

Координация усилий Москвы и Минска в сферах обороны, безопасности и внешней политики имеет огромное значение, подчеркнул Владимир Путин. И пожелал белорусским гражданам счастья и процветания.