Эксперт Юшков оценил запасы газа в Европе

Своей тарифной политикой Дональд Трамп увлёк и американских законодателей. Группа сенаторов заявила о готовности ввести пошлины в размере 500 процентов на товары из стран, покупающих российские нефть, газ и уран. Это будет сделано в том случае, если Россия "откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной".

Насколько реально введение подобных пошлин? Как скажутся угрозы Вашингтона на мировом рынке энергоресурсов? И в чём Запад заинтересован больше - в новых ограничениях против России или в снятии старых?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Европейцы действительно много потратили газа из подземных хранилищ. И сейчас у них около 32% заполненности. В предыдущие годы было более 50%. Поэтому теперь им нужно будет много покупать к следующему отопительному сезону", - отметил он.

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