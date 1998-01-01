Москвичам пообещали апрельские сугробы до 10 см

Более 10 сантиметров снега может выпасть в столичном регионе в ближайшие несколько дней. Об этом предупредила в среду, 2 апреля, метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, которого цитирует РБК, северо-восточный ветер принесет в Москву и Подмосковье снег и существенное похолодание. Позднякова напомнила про апрель 1998 года, когда выпавший снег продержался на протяжении восьми дней.

Продержится снег долго — этому поспособствуют слабоположительные температуры воздуха, пояснила специалист.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупреждал, что первая половина апреля будет "провальной и относительно холодной", поэтому можно не спешить прятать подальше теплую одежду. При этом количество осадков в апреле может превысить норму на 10–30%.

Также Гидрометцентр сообщал, что в апреле не исключены и заморозки: по ночам термометры могут демонстрировать отрицательные значения. Например, в ночь на 3 апреля в Москве и Подмосковье ожидается до минус трех градусов.