Седокова заявила, что до последнего пыталась спасти Яниса Тимму

Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря. Перед смертью он пытался дозвониться до своей бывшей жены Анны Седоковой. Но певица отмечала день рождения и трубку не брала. После трагедии на артистку обрушился шквал хейта, многие винили Анну в произошедшем.

Седокова комментариев не давала. Она с нервным срывом месяц пролежала в клинике. Только к апрелю певица пришла в себя и заговорила о пережитом горе. Анна выпустила песню, в которой выплеснула всю свою боль. А теперь она нашла в себе силы ответить тем, кто несколько месяцев поливал ее грязью.

Артистка заявила, что не считает себя виноватой в том, что случилось с ее бывшим мужем. Более того, она утверждает, что все знали, что Янис находится на грани, но никто не мог ему помочь. Седокова пыталась уговорить Тимму на встречи с психологом, но он не принимал помощь.

"Он категорически отказывался от всего. Несколько раз я уговорила его пойти к психологу, но он отказывался после первой встречи. Все очень сложно, поверьте. Нашу ситуацию не описать в паре предложений", — заявила Анна на своей странице в соцсети.

Напомним, Янис Тимма свел счеты с жизнью в подъезде жилого дома. За неделю до трагедии баскетболист и певица оформили развод.