США и Израиль задумали нанести удары по ядерным объектам Ирана

Американские военные намереваются совместно с армией Израиля нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана. Об этом в среду, 2 апреля, рассказали информированные израильские источники.

Как пишет The Daily Mail, Вашингтон и Тель-Авив готовятся "поставить точку" в противостоянии с Тегераном, поскольку "это крайне важно для стабильности в Израиле и во всем мире".

Израиль считает возвращение Дональда Трампа в Овальный кабинет лучшим моментом, чтобы разобраться с Ираном, полагая, что другой подобной возможности уже не представится, отмечает издание.

В качестве доказательства сведений о планировании ударов The Daily Mail пишет о переброске стратегических бомбардировщиков B2 Spirit на американо-британскую военную базу, расположенную на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

Американо-иранские отношения остаются крайне напряженными. Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что не исключает попыток раскачать ситуацию в стране изнутри. Однако на это Тегеран готов дать жесткий ответ.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, согласен ли российский лидер Владимир Путин выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами, заявил, что "в целом, да, так и есть".