Берегитесь, снова запахло российским газом. Британская пресса ругает будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. За двуличие, отсутствие политической воли, тайное желание восстановить поставки российского газа в Германию - и чуть ли не за симпатии к России:

"Хотя сам Мерц к пророссийскому лагерю, может, и не относится, показательно, что доселе он не ударил и палец о палец, чтобы заставить его представителей замолчать".

Британское издание "Анхерд" едва не рыдает. Ещё недавно Мерц угрожал поставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, а уже сегодня его ближайшие соратники убеждают нацию в том, что Берлину "выгодно" закупать энергоносители у Москвы.

В Германии уже давно с ностальгией вспоминают те времена. Британцы сегодня основные застрельщики антироссийской кампании, поимённо называют врагов - предателей из европейского лагеря. Об отмене санкций заговорил Михаэль Кречмер, заместитель председателя ХДС. Депутат от ХДС Томас Барайс предложил восстановить поставки энергоносителей через "Северные потоки". Его однопартиец Ян Хайниш убеждён что Германия "должна иметь возможность снова обсуждать закупки российского газа".

Ответ известен блогерам: идеологические ляпы и бездумная энергетическая политика. Соседние страны разбились на два лагеря - Словакия утверждает, что необходимо срочно восстановить транзит российского газа через Украину. Премьер-министр Роберт Фицо говорит об этом публично. В Чехии боятся восстановления "Северных потоков", потому что вместе с Германией значительная часть Европы снова впадёт в энергетическую зависимость от России. Ну а британские журналисты костерят будущего канцлера Германии Мерца "тряпкой и ренегатом", готовым предать европейские идеалы.

Лучше быть сытым ренегатом, чем голодным и холодным идиотом. У которого в действительности всё не так, как на самом деле.