"Ему до таких цифр как до луны верхом": заоблачные гонорары Михаила Ефремова возмутили кинокритика

Михаил Ефремов еще не покинул колонию, а СМИ уже отправили его на работу. Появился слух, что уже в мае стартуют съемки нового сериала с 61-летним актером в главной роли.

"После возвращения, Ефремов станет самым кассовым актером. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа. Первый съемочный день у Миши будет в мае", — сообщил "Комсомольской правде" продюсер Евгений Морозов.

По словам кинодеятеля, Михаилу Олеговичу уже и гонорар назначили — 2,5 миллиона рублей за съемочный день. "Это в разы больше, чем у самых высокооплачиваемых российских актеров — Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова. У них ставка — 1,2 миллиона рублей в день", — отметил Морозов.

Однако не все поверили этой информации. Так, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с "ТВ Центром" назвал хайпом новость о гонораре Ефремова в 2,5 миллиона за съемочный день. Он уверен, что отсидевшему в колонии актеру до таких цифр, как "до луны верхом". По словам Шнейдерова, роли, которые играл Ефремов, так не оплачиваются.

Кинокритик предположил, что продюсер просто хочет поднять шум вокруг возвращения Михаила Олеговича. Но прежде всего актеру сейчас нужно вернуться домой, поправить свое здоровье, поесть домашней еды и только потом решить, что ему делать, отметил Шнейдеров.