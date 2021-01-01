Сергея Безрукова заподозрили в браконьерстве

Народный артист России Сергей Безруков, известный любовью к рыболовству, удивил интернет-пользователей. Актер и режиссер опубликовал фотографии с уловом, который может оказаться незаконным.

В своих соцсетях Безруков выложил фотографию с крупной щукой, которую поймал на рыбалке с моторной лодки в Ростове-на-Дону. Однако в Ростовской области с 1 апреля по 31 мая, когда рыба нерестится, действует запрет на ее вылов.

Интернет-пользователи в комментариях к фотографиям актера напомнили про этот запрет, отметив, что это "браконьерство получается". Хотя нашлись и те, кто от души поздравил Безрукова с уловом: "Щучка на загляденье", "Чтоб я так жил", "Ты — супер, еще и рыбак отменный!" (цитаты по KP.ru).

Сам Сергей Безруков еще не отреагировал на претензии.

Громкая история с уголовным делом о браконьерстве произошла в 2021 году. Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин получил три года лишения свободы условно по делу о незаконной охоте — в его машине нашли тушу лося, хотя разрешения на охоту не было. В конце концов политик сознался в преступлении и пообещал больше никогда не охотиться.

В конце 2024 года крупный улов продемонстрировали сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. У задержанных ими браконьеров обнаружили 260 килограммов черной икры и более 310 килограммов осетра.