Более 200 домов обесточены после падения Ту-22М3 в Иркутской области

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 при падении в Иркутской области задел линию электропередачи, нарушив энергоснабжение в регионе. Об этом рассказал вечером среды, 2 апреля, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, самолет разбился в районе населенного пункта Буреть Усольского района. Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения удалось избежать.

Однако из-за поврежденной ЛЭП без электричества остались 210 домов и три социально значимых объекта. Бригада Иркутской электросетевой компании занимается восстановлением подачи электричества. Предположительно, она будет работать до утра.

Между тем медики оказывают всю необходимую помощь летчикам, которым удалось выжить при крушении — три человека госпитализированы. Четвертый летчик погиб.

В конце марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Установить точную причину и обстоятельства случившегося предстоит специальной комиссии. Пилот успел катапультироваться и выжил.