Сбежавшая свинья парализовала движение в Германии

Сотрудникам правоохранительных органов Германии пришлось перекрывать автобан A63 между съездами Виннвайлер и Гельхайм. Причиной приостановки автомобильного движения оказалась свинья.

Как пишет Bild, когда в полицию поступил звонок о метавшейся по трассе перепуганной свинье, правоохранители решили, что это шутка по случаю Дня смеха, который отмечается 1 апреля. Однако оказалось, что свинья действительно носится возле ограждения автобана — как оказалось, животное сбежало из фургона для перевозки лошадей еще 28 марта.

Сотрудники организации по охране животных помогли полицейским поймать свинью, ее хозяина уже отыскали.

Ранее инцидент с участием свиней произошел в Московской области. В Балашихе в одном из жилых домов случился пожар. Пожарные и спасатели эвакуировали не только людей, но и десяток декоративных свинок из горящей квартиры. Минипиги надышались дымом и потеряли сознание, когда их вытащили на воздух.

В подмосковной деревне Шатово натерпелись страху из-за стада свиней, которое несколько недель терроризировало округу. После смерти хозяина животные самовольно разгуливали по населенному пункту и окрестностям, вытаптывая чужие участки.