Лавров высказался о новой выходке Пугачевой

Алла Пугачева после долгого творческого молчания выпустила две новые песни. Композиции под названиями "Мама" и "Поцелуи войны" сразу же встревожили общественных деятелей. Народную артистку СССР призвали проверить на предмет дискредитации вооруженных сил России.

Высказался о новой выходке Примадонны и концертный директор, продюсер Сергей Лавров. По его словам, Алле Борисовне 75 лет, в ее голосе давно слышны изменения из-за старости, по сути, артистке "нечем петь".

"Она давно не поет. Когда вы у нее слышали не речитатив, последние 15 или 20 лет?" — задается вопросом Лавров.

Продюсер считает, что то, что сделала Примадонна — не творчество, а обычное привлечение внимания. Если бы Алла Борисовна не выкидывала подобные выходки, ее бы уже давно забыли.

"Она всегда говорила: мол, пусть о тебе пишут, что угодно, главное не некролог. Помните, была свадьба с Киркоровым, тогда о ней говорили все, потом развод с Киркоровым. Она все время была на первых полосах. Мне кажется, она мама нашего российского хайпа, первая, кто создал этот хайп в России", — пояснил концертный директор в беседе с NEWS.Ru.