В Белом доме пообещали "покончить с Ираном" к сентябрю

Дональд Трамп в конце марта пригрозил Ирану мощной бомбардировкой, если не будет достигнуто соглашение по ядерной программе. Агентство Mehr вечером 2 апреля якобы сообщило, что Иран закрывает воздушное пространство страны и переводит вооруженные силы в боевую готовность. Соответствующие распоряжения были отданы после новых заявлений со стороны Америки. Однако позднее выяснилось, что распространенная телеграм-каналами новость - это фейк, Mehr ничего подобного не публиковало.

Вместе с тем 2 апреля источник в администрации президента США рассказал британскому изданию Daily Express, что если Тегеран не ответит на "щедрые условия Трампа", то к сентябрю с этой страной будет покончено. Инсайдер отдельно предупредил, что время Ирана на исходе и в случае отсутствия уступок атаку проведут без колебаний.

Как сообщалось, ранее президент США в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Трамп требует, чтобы Тегеран позволил Вашингтону провести полный аудит ядерного потенциала и демонтировать эти мощности.