Не позволил ВСУ совершить ротацию: новые подвиги российских военных

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Алексей Абрамов, обнаружив передвижение группы пехоты боевиков, передал их координаты на пункт управления. После чего расчёт самоходной артиллерийской установки метким залпом уничтожил противника. Благодаря профессиональным и точным действиям Алексея была пресечена попытка неонацистов совершить ротацию на линии боевого соприкосновения.

Гвардии ефрейтор Павел Голубцов доставлял боеприпасы и продукты питания нашим военнослужащим на передовую. Во время вражеской атаки FPV-дронов Павел остановил свой автомобиль, отдал команду личному составу укрыться в лесополосе и сбил беспилотники. А затем продолжил движение в заданный район и своевременно доставил подкрепление нашим подразделениям.