ВС России уверенно продвигаются вглубь обороны ВСУ

Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны ВСУ, улучшают положение по переднему краю, занимают стратегически важные рубежи.

На Красноармейском направлении мощную поддержку наземным подразделениям оказывают расчеты FPV-дронов. Благодаря грамотным действиям операторов БПЛА противник несет значительные потери - и в технике, и в живой силе.

Получив данные от воздушной разведки, в бой идут танкисты. Экипаж Т-90М "Прорыв" прицельным ударом уничтожил взводный опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, открыв штурмовикам путь для успешного наступления на врага.

На Дзержинском направлении опорник неонацистов накрыли "Градом". Расчёт РСЗО отработал полным пакетом 122-миллимитровых реактивных снарядов - точно по заданным координатам. Воздушное пространство держат под контролем наши зенитчики. Расчеты ЗРК "Тор" круглосуточно на боевом дежурстве. Этот автономный комплекс ПВО способен обнаружить и поразить одновременно несколько целей.

В Курской области сокрушительные удары по врагу наносит армейская авиация. Экипаж вертолёта Ми-28НМ уничтожил замаскированную в лесу бронетехнику ВСУ. Огонь вели по разведанным целям. После выполнения поставленной задачи пилоты совершили маневр с использованием бортового комплекса обороны и благополучно вернулись на аэродром вылета.