Российские военные уверенно продвигаются вглубь обороны ВСУ, улучшают положение по переднему краю, занимают стратегически важные рубежи.

На Красноармейском направлении мощную поддержку наземным подразделениям оказывают расчеты FPV-дронов. Благодаря грамотным действиям операторов БПЛА противник несет значительные потери - и в технике, и в живой силе.

Получив данные от воздушной разведки, в бой идут танкисты. Экипаж Т-90М "Прорыв" прицельным ударом уничтожил взводный опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе, открыв штурмовикам путь для успешного наступления на врага.

На Дзержинском направлении опорник неонацистов накрыли "Градом". Расчёт РСЗО отработал полным пакетом 122-миллимитровых реактивных снарядов - точно по заданным координатам. Воздушное пространство держат под контролем наши зенитчики. Расчеты ЗРК "Тор" круглосуточно на боевом дежурстве. Этот автономный комплекс ПВО способен обнаружить и поразить одновременно несколько целей.

В Курской области сокрушительные удары по врагу наносит армейская авиация. Экипаж вертолёта Ми-28НМ уничтожил замаскированную в лесу бронетехнику ВСУ. Огонь вели по разведанным целям. После выполнения поставленной задачи пилоты совершили маневр с использованием бортового комплекса обороны и благополучно вернулись на аэродром вылета.