ПВО сбила за ночь 23 украинских дрона над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить террористическую атаку на регионы России. В течение ночи ПВО сбила 23 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов. По пять дронов ВСУ сбито над Орловской и Курской областями. Два БПЛА перехвачено над территорией Белгородской области, один – над Смоленской.

Над Калужской областью в течение минувшей ночи сбито четыре беспилотника ВСУ. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, на месте падения обломков работает оперативная группа. О жертвах и разрушениях данных нет.