В Госдуме предложили обеспечить жильём ветеранов СВО с инвалидностью

Члены партии "Справедливая Россия — За правду" в четверг внесут в Госдуму законопроект, предлагающий обеспечить бесплатным жильём ветеранов СВО с инвалидностью первой группы. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Как отметил лидер фракции Сергей Миронов, зачастую ветераны не могут позволить себе должные условия для реабилитации, так как живут с семьями в маленьких квартирах.

"Больше всего эта серьезная проблема актуальна для участников спецоперации, которые потеряли здоровье и пришли с фронта инвалидами первой группы. Поскольку у подавляющего большинства регионов нет денег для финансирования этой программы, средства на нее предлагаем выделить из федерального бюджета", — заявил депутат.